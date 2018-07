Kruispunt maand lang dicht 27 juli 2018

Op dinsdag 31 juli gaat de laatste fase van de heraanleg van de Londerzeelseweg in Ramsdonk in. Een maand lang wordt het kruispunt van die steenweg met de Mechelseweg, de Hoogveldweg en de Dreefstraat afgesloten voor het verkeer. Verwacht wordt dat de werken op 31 augustus afgerond kunnen worden. Bewoners moeten zich tijdens de duur van de werken buiten de werkzone parkeren aangezien de toegang beperkt is. De omleiding, waarop parkeerverbod zal zijn, zal lopen via de Oudsstrijdersstraat, de Mechelseweg, de Kambosweg en de Bormstraat. De komende weken worden ook de voetpaden in de Grotstraat vernieuwd. (RDK)