Koppel start vervoersdienst voor minder mobiele mensen Natasja en Marc staan 24 uur op 24 paraat met hun aangepaste wagen Robby Dierickx

21 januari 2019

14u31 0 Kapelle-Op-Den-Bos Omdat het voor heel wat minder mobiele mensen niet altijd even evident is om vervoer te vinden, zijn Marc Da Fonseca en zijn vriendin Natasja Peeters uit Nieuwenrode met een eigen vervoersdienst gestart. Rolstoelgebruikers, maar ook mensen die in het gips zitten kunnen een beroep doen op MDF Mobility.

Al ruim twintig jaar werkt Natasja Peeters in de zorgsector, momenteel als nachtzorgkundige in een rusthuis, maar voordien tien jaar in de thuiszorg. “Het was in die periode dat ik ondervond dat het voor heel wat minder mobiele mensen niet altijd even evident is om ergens te geraken omdat er niet altijd aangepast vervoer voorhanden is”, vertelt ze. “Daardoor dreigen ze niet alleen in een sociaal isolement te geraken, maar is het ook niet gemakkelijk om een afspraak bij pakweg de dokter te maken. De nood voor aangepast vervoer is dan ook hoog.”

En dus startte ze samen met haar vriend Marc Da Fonseca MDF Mobility, een vervoersdienst voor andersvaliden. “Ikzelf doe de administratie en mijn vriend brengt de klanten naar hun bestemming”, zegt Natasja Peeters. “We staan 24 uur op 24 paraat, want net daar knelt het schoentje vaak. Andersvalide kinderen die bijvoorbeeld in een instelling zitten en die ’s avonds ergens een voetbalmatch willen gaan bekijken, geraken niet terug in de instelling omdat de dienst aangepast vervoer vaak niet na een bepaald uur rijdt. Daar willen wij een oplossing voor bieden.”

48 uur

Om rolstoelgebruikers en andere mensen met een beperkte mobiliteit te kunnen vervoeren, zetten Marc en Natasja een aangepaste wagen in. “Wie een rit wil boeken, moet dat 48 uur op voorhand doen”, legt het koppel uit. “Wat de prijzen voor zo’n rit betreft, volgen we het compensatiedecreet. Dat betekent dat de prijs zal schommelen tussen 65 cent en 1,5 euro per kilometer, afhankelijk van de afstand en het tijdstip van de rit.”

De hoofdzetel van MDF Mobility mag dan wel in Nieuwenrode liggen, toch bieden Marc en Natasja hun aangepast vervoer ook aan andersvaliden van de gemeenten rondom Kapelle-op-den-Bos aan. “En dit in een straal van vijftien kilometer rond Nieuwenrode. We werken hiervoor ook samen met de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV). Komt er bij die centrale een aanvraag voor aangepast vervoer binnen, dan brengen ze de klanten met ons in contact. Daarnaast kunnen die mensen ook rechtstreeks bij ons een rit reserveren. En ze kunnen zelfs nog enkele andere diensten aanvragen. Zo helpen we de minder mobielen bijvoorbeeld bij het winkelen. We zijn dus meer dan louter een taxidienst.”