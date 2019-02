Kapelse judovereniging heeft met Ellen Lim Belgisch kampioene RDK

19 februari 2019

Groot feest bij de judoclub van Kapelle-op-den-Bos, want Ellen Lim pakte afgelopen weekend de Belgische titel. In de finale klopte ze Vlaams kampioene Lena Callaert met ippon. Enkele maanden geleden werd Ellen Lim nog tweede op het Vlaams kampioenschap en pakte ze de provinciale titel, maar de gouden medaille op het Belgisch kampioenschap is wel het hoogtepunt uit haar carrière.

Daarnaast werd Sara Dierickx van de Kapelse judoclub vijfde bij de U21 -78 kilogram. Voorzitter Frank Van den Broeck mocht dan ook tevreden zijn met de prestatie van zijn judoka’s.