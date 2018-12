Jonge fietser (17) overleden bij dodehoekongeval M.D. belandt na school onder bus die vol schoolkameraadjes zit Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

07 december 2018

20u59 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een 17-jarige leerling van het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos is vrijdag in de late namiddag met zijn fiets onder een schoolbus van De Lijn beland. M. D. was op slag dood. Heel wat schoolkameraden zaten op de bus en zagen het tragische ongeval dan ook gebeuren. Zij werden opgevangen door de school.

Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag omstreeks 16.10 uur op het kruispunt van de Oudstrijdersstraat met de Spoorwegstraat. De 17-jarige M. D., die school liep in het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos, was na school met de fiets onderweg naar huis. Hij fietste op de fietssuggestiestrook langs de Oudstrijdersstraat en wilde de Spoorwegstraat oversteken toen hij gegrepen werd door een bus van De Lijn. De buschauffeur reed eveneens op de Oudstrijdersstraat en draaide de Spoorwegstraat in. M. D. had geen schijn van een kans en belandde onder de bus. De jongeman was op slag dood.

“Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het om een dodehoekongeval gaat”, zegt Veerle Kerremans, officier van wacht bij lokale politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise). “De chauffeur zag de fietser niet in zijn spiegel.” Op het moment van het ongeval was het licht aan het regenen en begon het te schemeren, wat de zichtbaarheid mogelijk bemoeilijkte.

Negatieve ademtest

Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse, maar kon nog geen informatie geven over de exacte omstandigheden van het ongeval . “De buschauffeur legde wel een negatieve ademtest af”, klonk het daar.

De schoolbus had even voor het ongeval enkele leerlingen opgepikt aan het Sint-Theresiacollege in de Veldstraat. Op de bus zaten dan ook heel wat schoolkameraden van M. D. Zij zagen hoe de jongeman onder de wielen van de bus terecht kwam. De aangeslagen leerlingen werden opgevangen door de directie van de school, net als enkele jonge fietsers die alles zagen gebeuren. Directrice Ann Daelemans wilde gisteravond nog niet reageren. “We willen eerst al onze leerlingen en hun ouders inlichten over deze tragische gebeurtenis.”

Buschauffeur in shock

Burgemeester Edward De Wit (CD&V) sprak gisteravond al kort met de ouders van het slachtoffer. “Zij werden opgevangen door de dienst Slachtofferhulp van de lokale politie”, aldus de burgemeester. “De plaats van het ongeval staat niet bekend als gevaarlijk. Er gebeurden de voorbije jaren namelijk geen zware ongevallen.”

Bij vervoersmaatschappij De Lijn liet men kort na het ongeval weten dat de buschauffeur zwaar onder de indruk van de feiten was. “Hij verkeerde in shock en zal de komende dagen de nodige opvang krijgen”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken.