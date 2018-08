Jan Bogaertsbrug opnieuw tijd defect 07 augustus 2018

De Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos was gistermiddag opnieuw een tijdje defect als gevolg van de hitte. Vrijdag was dat ook al het geval met de brug over het kanaal. Door de warme temperaturen vervormt het ijzer van het platform, waardoor het draagvlak niet meer aansluit op de weg. Het wegverkeer moest opnieuw een omleiding volgen. Net als vrijdag kwam de brandweer langs om de brug nat te spuiten, zodat het ijzer opnieuw zijn normale vorm aannam. (RDK)