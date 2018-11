Intercommunale excuseert zich voor brute reactie vuilnisman Bo (14) krijgt alsnog muts en meetlatten voor zijn ‘dankjewel’-briefje op vuilzak Dimitri Berlanger

23 november 2018

16u53 0 Kapelle-Op-Den-Bos Dan probeer je eens een vriendelijk gebaar te stellen… Het bekwam Kimi Jacobs en haar zoontje Bo slecht tijdens de voorbije ‘Week van de Afvalophaler’. “Bo had een briefje met daarop ‘Dankjewel vuilnisman!’ en een smiley op onze vuilzak geplakt. Voor onze ogen heeft een van de afvalophalers het berichtje gewoon verfrommeld en in de laadbak gegooid.” Kimi stuurde een boze e-mail naar de intercommunale die onmiddellijk reageerde. Intussen zijn er al excuses van de ‘vuilnisman’ in kwestie en een cadeautje voor Bo.

De Week van de Afvalophaler liep van 19 november tot en met 23 november. Het is een initiatief om afvalophalers, recyclageparkwachters en netheidswerkers eens te bedanken met een vriendelijk gebaar, een schouderklopje, een opgestoken duim,... Zo dachten ook Kimi Jacobs en haar zoon Bo (14) uit de Leopoldwijk erover. “We wilden iets aardig doen omdat het ons net was opgevallen dat er nergens in onze buurt een briefje of smiley op een vuilniszak te bekennen was. Dat maakte het nog erger om dan zo’n reactie te krijgen.”

“We kwamen net thuis van de dokter toen de vuilniswagen passeerde. Een van de ophalers maakte de chauffeur op het briefje attent. Die kwam uit zijn cabine, trok het van de zak en verfrommelde het papiertje. We hoorden hem zeggen ‘Vuilnisman, ik ben toch geen vuilnisman...”

“We waren echt verbouwereerd. Bo wilde gewoon aardig zijn. Ik was een beetje boos en heb meteen een mail gestuurd naar de intercommunale Intradura. Zij hebben snel geantwoord dat ze dit erg vonden voor mijn zoontje en dat ze dit zeker gingen bespreken. Uiteindelijk hebben we een briefje gekregen met excuses en een cadeautje voor Bo: een muts en twee meetlatten. Bo vindt het nu wel ok. Hij kan het al beter plaatsen nu want hij kan helemaal niet tegen onrechtvaardigheid… Hun reactie was dan ook echt wel zeer mooi.”

“Dit was absoluut ongepast”, zegt woordvoerster Inge D’hoe van intercommunale Intradura. “We hebben ons dan ook persoonlijk bij die jongen geëxcuseerd en hem een attentie bezorgd. De vuilnisman in kwestie is op de vingers getikt.”

“Dat hij een probleem heeft met het woordje ‘vuilnisman’? Sorry, maar dat is dus wel wat hij gewoon is, ook als chauffeur. Wij zijn allemaal ‘vuilnismannen’. Dat is een eerbaar beroep en zeker geen scheldwoord. Hij hoeft daar dan ook zo niet op te reageren. Dat hebben we hem dan ook duidelijk gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat wij hier zeer mee verveeld zitten, dat zoiets uitgerekend in deze week is gebeurd...”

