Ilse Rymenants trekt lijst Groen 19 juni 2018

Op-Den-Bos





Huidig gemeenteraadslid Ilse Rymenants trekt de lijst van oppositiepartij Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Ze wordt gevolgd door haar collega in de gemeenteraad, Yves Rousseaux. Op de derde plaats prijkt nieuwkomer Bruno Keuleers, terwijl de 23-jarige Lise Van Delm op de vierde plek staat. Lijstduwer is Roos Van de Velde.





"Van deze lijst konden we alleen maar dromen", zeggen Ilse Rymenants en Yves Rousseaux, die zichzelf een lijsttrekkersduo noemen. "Al drie legislaturen lang zijn we de advocaat van onze inwoners in de gemeenteraad. Op de lijst staan mensen met verschillende (politieke) achtergronden en leeftijden. Een brede en verjongde lijst met het oog op een fris en sterk plan voor de gemeente." (RDK)