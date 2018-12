Hugo De Haes (proKA) past voor zitje in oppositie Robby Dierickx

09u29 0 Kapelle-Op-Den-Bos Huidig sp.a-schepen Hugo De Haes zal na Nieuwjaar niet langer in de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos zetelen. Met zijn nieuwe beweging proKA belandde De Haes namelijk op de oppositiebanken. Hij wordt wel voorzitter van proKA.

Drie zetels behaalde de nieuwe beweging op 14 oktober. Door een coalitie tussen N-VA en Groen, werden proKA, een samensmelting van sp.a en enkele onafhankelijken, en CD&V naar de oppositiebanken verwezen. Lijsttrekker van proKA en huidig sp.a-schepen Hugo De Haes zal zijn mandaat in de nieuwe gemeenteraad echter niet opnemen. Hij kiest ervoor om voorzitter van de lokale partij te worden en zal zijn politieke ervaring gebruiken om de beweging te coachen en te steunen. Else Vanden Broeck, Dirk Hermans en Dirk Robberechts krijgen na Nieuwjaar een zitje in de gemeenteraad. Zij zullen naar eigen zeggen op een constructieve manier oppositie voeren. “Daar waar het kan zullen we het gemeentebestuur steunen, maar we zullen er ook op toezien dat het nieuwe bestuur er zal zijn voor alle Kapellenaren”, zegt Else Vanden Broeck, fractieleider van proKA. Sven Robijn zal de nieuwe beweging vertegenwoordigen in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, het vroegere OCMW.

ProKA wil de komende zes jaar inzetten op een vernieuwd marktplein met de herwaardering van het winkelcentrum, een polyvalente (sport-)infrastructuur, een lokaal dienstencentrum in Kapelle-Oost en meer participatie van inwoners.