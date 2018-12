Honderden mensen nemen afscheid van Mathias WHW

16 december 2018

17u56 2 Kapelle-Op-Den-Bos Dit weekend zijn de twee dodelijke verkeersslachtoffers die vorige week in onze regio vielen herdacht. Ondertussen kondigt Collectief 1030/0 aan dat ze voor elke verkeersdode een herdenkingsmoment wil houden.

Zaterdagvoormiddag namen meer dan honderd vrienden, familieleden en kennissen afscheid van Mathias Dooms (17) in de Sint-Niklaaskerk. Dat Mathias erg geliefd was blijkt uit de grote opkomst. Op zijn kist hadden zijn ploegmaats van Delta Londerzeel zijn truitje gelegd. “Deze jongen is ons veel te vroeg ontnomen”, sprak de pastoor de mensen toe. Zijn talloze vrienden en familieleden rakelden herinneringen op aan de goedlachse jongen, die van plan was om in Leuven te gaan studeren. De 17-jarige jongen kwam vrijdag op de Oudstrijdersstraat met zijn fiets onder een bus terecht toen die laatste de Spoorwegstraat wou inslaan. Hij overleed ter plaatse. Het ging om een zogenaamd ‘dodehoeksongeval’.

Aanrijding

Zaterdagavond werd een tweede verkeersslachtoffer herdacht. Een zestigtal mensen stonden stil bij de dood van een voetganger die vorige week zaterdag overleed bij een aanrijding op de Voltairelaan in Schaarbeek. De herdenking kwam er op initiatief van Collectief 1030/0, dat ijvert voor meer verkeersveiligheid. Het 42-jarige slachtoffer van Bulgaarse nationaliteit stak de Voltairelaan over buiten het zebrapad. Het slachtoffer werd toen aangereden door een wagen. De voetganger overleed ter plaatse. De 18-jarige bestuurder van de wagen toonde geen tekenen van dronkenschap of druggebruik, liet het parket na het ongeval weten. Hij had ook een geldig rijbewijs.

Collectief 1030/0

Collectief 1030/0 lag aan de basis van de herdenking. “Wij willen vanaf nu voor elke verkeersdode een herdenking organiseren”, aldus Kadri Soova, “elke dode is er een teveel en heeft een grote weerslag op vrienden en familie.”