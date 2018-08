Half jaar na sluiting: nieuwe uitbater voor 't Schippershof 03 augustus 2018

Café 't Schippershof langs de Vaartdijk in Nieuwenrode heeft met Marc Scherps (56) een nieuwe uitbater. De kroeg was na het vertrek van de vorige uitbater een half jaar dicht, maar heropende de deuren na een grondige vernieuwing.





Marc Scherps is niet aan zijn proefstuk toe, want tot midden jaren 2000 baatte hij een café in Muizen uit. "Dat combineerde ik met mijn job als granietbewerker", klinkt het. "De voorbije twee jaar was ik dan weer aan de slag bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos. Toen ik vernam dat 't Schippershof leeg stond, heb ik niet getwijfeld. De kriebels om een café uit te baten waren na dertien jaar immers nog niet verdwenen." Zowat alles in het café werd vernieuwd: het interieur, de biljart, de televisie en het terras. 't Schippershof is elke dag vanaf 10 uur open. Alleen op maandag vloeit er geen bier door de tapkranen. (RDK)