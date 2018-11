Grote stroompanne in verschillende gemeenten RDK

22 november 2018

11u03



Zowel in Kapelle-op-den-Bos, als in Humbeek en Wolvertem hebben ruim 1.500 gezinnen donderdagvoormiddag een klein uur zonder stroom gezeten. Vooral in Nieuwenrode, deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos, waren heel wat straten getroffen. Volgens netbeheerder Eandis raakte een graafmachine een middenspanningskabel bij werken ter hoogte van de Vaartstraat in Kapelle-op-den-Bos. “Daardoor zaten ook alle klanten die aangesloten zijn op de laagspanningskabel zonder elektriciteit”, zegt David Callens, woordvoerder van Eandis. “Maar om 11 uur was het euvel verholpen en hadden alle gezinnen opnieuw stroom.”