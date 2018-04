Gemeenteraad vraagt oprichting rechtbank Halle-Vilvoorde 04 april 2018

De gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos wil dat er een rechtbank opgericht wordt voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. De raadsleden keurden een motie van oppositiepartij N-VA goed. Ook de meerderheid - bestaande uit CD&V en sp.a - steunden het voorstel.





"Vandaag is het zo dat bepaalde misdrijven die gepleegd worden in onze regio, zoals woninginbraken, minder of niet bestraft worden omdat men in Brussel andere prioriteiten heeft of een andere orde aan misdrijven toekent", zegt Mathias Diricx van CD&V.





"Dit zou uiteraard niet mogen. Een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde zal beter kunnen inspelen op onze lokale prioriteiten."





(RDK)