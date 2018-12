Gemeente koopt vijf elektrische fietsen voor personeel Robby Dierickx

06 december 2018

14u23 1 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos heeft vijf elektrische deelfietsen voor het gemeentepersoneel gekocht. De werknemers kunnen de wagen voortaan links laten liggen voor korte verplaatsingen.

“In het verleden moest het gemeentepersoneel vaak de wagen nemen voor verplaatsingen van slechts enkele kilometers”, zegt burgemeester Edward De Wit (CD&V). “Vanaf nu kan het op de fiets springen om bijvoorbeeld van het gemeentehuis naar gemeenschapscentrum De Oude Pastorie te trekken. Maar ook personeel dat voor een vergadering naar buurgemeente Londerzeel moet, kan dat al fietsend doen. Door de wagen wat vaker links te laten liggen, dragen we ons steentje bij aan een beter milieu.”

De vijf fietsen, die in totaal zowat 10.000 euro kostten, staan in de kelder van het gemeentehuis. Daar kunnen de batterijen voortdurend opgeladen worden. Het personeel van het OCMW had zelf al twee elektrische fietsen.