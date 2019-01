Geen nieuwe raad van bestuur: “Risico om zwembad open te houden” Vergetelheid brengt volgens ProKA dagelijkse werking De Druppelteen in gedrang Robby Dierickx

30 januari 2019

13u52 0 Kapelle-Op-Den-Bos Door een vergetelheid van de nieuwe meerderheid in Kapelle-op-den-Bos komt de dagelijkse werking van zwembad De Druppelteen in het gedrang. Dat meent oppositielid Dirk Hermans (ProKA). Het schepencollege vergat de aanstelling van een nieuwe raad van bestuur te agenderen op de gemeenteraad. “Daardoor is het onduidelijk wie tot eind februari aansprakelijk is bij een ongeval”, klinkt het. Burgemeester Renaat Huysmans nuanceert.

Al jaren baat de projectvereniging WIKA – een intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek – zwembad De Druppelteen uit. Die projectvereniging telt een raad van bestuur, die om de zes jaar vernieuwd moet worden. Volgens het vernieuwde decreet lokaal bestuur moet dat telkens in de maand na de installatie van de nieuwe gemeenteraden gebeuren. Maar de nieuwe meerderheid in Kapelle-op-den-Bos, die uit N-VA en Groen bestaat, vergat dit punt te agenderen op de gemeenteraad van afgelopen maandag. Resultaat? Er kon geen nieuwe raad van bestuur aangesteld worden. “En de oude raad mag maar tot nu vrijdag 1 februari zetelen”, weet Dirk Hermans van oppositiepartij ProKA. “Dat betekent dat er in de maand februari geen raad van bestuur is.”

Volgens Dirk Hermans heeft dat grote gevolgen voor de werking van het zwembad. “We mogen er niet aan denken dat er volgende maand iets gebeurt in De Druppelteen”, luidt het. “Wie zal er dan verantwoordelijk zijn? Stel dat een personeelslid een diefstal pleegt, dat het zwembad getroffen wordt door een chloorvergiftiging of dat een zwemmer een zwaar ongeval heeft, wie moet dan aansprakelijk gesteld worden? Ik lichtte de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) in en daar liet men me weten dat de gemeente ingaat tegen de regels. Pas tijdens de volgende gemeenteraad, die op 25 februari gehouden wordt, zal een nieuwe raad van bestuur aangesteld kunnen worden. Het zwembad tot dan open houden, vormt dus een groot risico.”

Draaiboek

Hermans betreurt dat de vergetelheid van N-VA en Groen zo’n grote gevolgen kan hebben. “Het is onbegrijpelijk dat niemand van de 12-koppige meerderheid het draaiboek politieke organen – dat slechts 52 pagina’s telt – nagelezen heeft. Daardoor is het een maand lang hopen dat er niets ernstigs gebeurt in het zwembad.”

Kersvers burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) geeft toe dat de nieuwe meerderheid de aanstelling van de nieuwe raad van bestuur vergat te agenderen. “Dat was ook in buurgemeente Willebroek trouwens het geval”, laat hij weten. “Maar ook wij hebben ons licht opgestoken bij de VVSG en blijkbaar vormt dit geen grote problemen. Het klopt wel dat het onduidelijk is wie er aansprakelijk is wanneer er zich een incident voordoet. Maar het zwembad hierom sluiten, is een brug te ver. Eind februari zetten zowel wij als Willebroek de aanstelling van de nieuwe raad op de agenda van de gemeenteraad en is het euvel verholpen.”