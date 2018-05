Garage volledig uitgebrand 18 mei 2018

Een garage is gisterennamiddag helemaal uitgebrand in de Londerzeelseweg. Niemand raakte gewond. "Ik was niet thuis op het moment dat de brand uitbrak", zegt bewoner Daniël Claessens. "'s Ochtends heb ik nog wat staan lassen in de garage en daarna ben ik naar mijn werk vertrokken. Niet veel later kreeg ik de melding dat er rook uit mijn garage kwam. Eenmaal terug thuis was het te laat om de brand zelf nog te blussen. Ik heb dan meteen de brandweer gebeld."





De hulpdiensten hadden het vuur in een tiental minuutjes onder controle. "Gelukkig maar, want in de garage stonden ook gasflessen. Als die ontploft waren, was de situatie veel erger geweest", zegt Claessens. Claessens vermoedt dat de oorzaak van de brand te maken heeft met zijn laswerk. (VDBS)