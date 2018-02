Frituur De Knabbelhoek schenkt auto weg 14 februari 2018

02u43 0 Kapelle-Op-Den-Bos Wie regelmatig frietjes gaat halen in frituur De Knabbelhoek in Kapelle-op-den-Bos rijdt eind dit jaar mogelijk met een splinternieuwe wagen rond. Naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van hun frituur geven Danny Van Gompel en Annick De Bondt immers een auto weg.

Een vuurrode Renault Clio 1.2 16V Limited geven de uitbaters van De Knabbelhoek weg. "Omdat we dit jaar vijftien kaarsjes mogen uitblazen, waren we op zoek naar iets speciaals", vertelt Danny Van Gompel. "In ons jubileumjaar staan wegenwerken gepland op een steenworp van onze deur, dus moesten we opvallend uit de hoek komen om de klanten te blijven lokken. Ze zullen een stuk moeten omrijden, vandaar deze actie."





Omdat het om een knalprijs gaat, schakelden Danny en Annick een deurwaarder in. "Die heeft inmiddels het wedstrijdreglement opgesteld. Per aankoop van 5 euro krijgen de klanten een stempel op hun stempelkaart. Na tien stempels is de kaart vol en krijgt de klant de kans om een vraag te beantwoorden. Op 18 december zal mijn vrouw vier pakken friet van een verschillende grootte bakken. De deelnemers moeten gokken hoeveel frieten er exact in de vier pakjes zitten. Hebben meerdere klanten het juist geraden, dan moeten ze een gok wagen hoeveel mensen een juist antwoord gaven. Is er ook nadien nog een discussie, dan moet de gerechtsdeurwaarder optreden."





"We beseffen dat dit een spectaculaire actie is, maar we willen onze klanten op een gepaste manier bedanken voor hun steun van de voorbije jaren en hopen dan ook dat ze hun frietjes ook de komende jaren nog bij ons komen halen", besluit Danny Van Gompel.





(RDK)