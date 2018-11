Fietsers bukken, a.u.b. Robby Dierickx

20 november 2018

Een aannemer heeft op het vernieuwde kruispunt van de Londerzeelseweg met de Hoogveldweg in Ramsdonk een nieuw verkeersbord op een wel heel ongelukkige plaats gezet. Het voorrangsbord, dat onder een stopbord staat, hangt namelijk deels boven het fietspad. Gevaarlijk voor fietsers die in volle snelheid aangereden komen, want wie niet oplet, knalt vol met het aangezicht tegen het verkeersbord. Stand-up comedian Wim Dufraing, die vlakbij het kruispunt woont, heeft alvast een cartoon onder het verkeersbord gehangen. Met het opschrift ‘Fietsers bukken, a.u.b.’ wil hij de fietsers duidelijk maken dat ze moeten opletten wanneer ze het bord naderen.