Extra geld voor asfalteringswerken 28 juni 2018

De Hoogveldstraat, Boneveldstraat, Kapelstraat, Notenstraat, Pastoriestraat, en een deel van de Stichelaarstraat krijgen in de komende maanden een nieuwe laag asfalt. Die werken stonden aanvankelijk niet op de planning, maar de gemeente heeft nog budget over. In totaal maakt het schepencollege 125.000 euro vrij. (RDK)