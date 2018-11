Expo zet 100 jaar Groote Oorlog in het licht RDK

08 november 2018

16u08

In het administratief centrum van Kapelle-op-den-Bos loopt nog tot en met volgende week donderdag een expo over 100 jaar Groote Oorlog. Zondag is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde en naar aanleiding daarvan loopt momenteel de tentoonstelling. Honderd jaar geleden bestond Kapelle-op-den-Bos nog uit drie kleine aparte dorpen die tijdens de oorlog grondig verwoest werden. De Erfgoedcel Kapelle-op-den-Bos brengt met een uitgebreide expo het verhaal van Kapelle, Ramsdonk en Nieuwenrode tijdens de Groote Oorlog. Het is een verhaal over soldaten, maar evengoed over gewone mensen. Een verhaal over slachtoffers, maar ook over overlevenden. Een verhaal over gevluchte inwoners, maar ook over achterblijvers. Meer informatie over de expo op de gemeentelijke website.