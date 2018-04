Even paniek bij asbestsaneringswerken Sint-Theresiacollege 07 april 2018

02u28 1 Kapelle-Op-Den-Bos Er was gisteren even paniek rond de asbestsaneringswerken die aan de gang zijn in het Sint-Theresiacollege in de Veldstraat. Voorbijgangers zagen hoe arbeiders witte zakken vol afval in een container gooiden en vreesden dat er op die manier asbest vrij zou komen.

Volgens burgemeester Edward De Wit (CD&V) is er geen reden tot paniek. "Deze week werden uitsluitend de voorbereidende werken uitgevoerd", klinkt het. "In de zakken zaten alleen tegels die geen asbest bevatten. De eigenlijke asbestsaneringswerken starten pas aanstaande maandag."





De burgemeester laat nog weten dat de werken grondig opgevolgd zullen worden. "Bovendien wordt alles hermetisch afgesloten, zodat de kinderen zeker niet op de werf kunnen komen en er ook geen gevaar is. Het is een gespecialiseerde firma die er aan het werk is, dus er is absoluut geen reden tot paniek. De firma werkt volgens de gangbare procedure bij asbestsaneringswerken."





(RDK)