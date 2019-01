Eerste sneeuw zorgt voor pret en mooie plaatjes DBS/RDK

22 januari 2019

17u33 1 Kapelle-Op-Den-Bos Naast een portie ellende zorgde de eerste sneeuw ook voor heel wat pret en feeërieke beelden.

In basisschool De Kiem in de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos hebben de leerlingen zich dinsdagmiddag uitgeleefd in het eerste laagje sneeuw. Op de speelplaats werd de eerste sneeuwman van het jaar gemaakt en werd ook lustig met sneeuwballen gegooid.

Nog in Kapelle-op-den-Bos werd ook meteen aan de fietsers gedacht. In de Expoelstraat werd het fietspad meteen duchtig geruimd wat de arbeider op een goedkeurende duim kwam te staan.

Ook in natuurgebied De Dorent in Eppegem bij Zemst kwam het witte winterse deken tot zijn recht met idyllische taferelen tot gevolg. Langs de Vaartdijk tussen Humbeek en Kapelle-op-den-Bos deden enkele witte ganzen dan weer hun uiterste best om niet te hard op te vallen…

