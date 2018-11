Docu ‘Ademloos’ bij Sint-JozefKring DBS

30 november 2018

18u55 0 Kapelle-Op-Den-Bos Facebookpagina ‘Straffe Verhalen uit Kapelle-op-den-Bos’ organiseert komende zondag 2 december in samenwerking met Sint-Jozefkring en Stichting Willy Vanderstappen een screening van ‘Ademloos’.

Deze documentaire van Daniel Lambo over de asbestindustrie vertelt een ‘David versus Goliath’- verhaal dat vertrekt van onze Vlaamse achtertuin maar tentakels heeft tot in het verre India. De film laat zien hoe moedige enkelingen de strijd aangaan met een wereldindustrie die duizenden doden op zijn geweten heeft, maar daar geen rekenschap voor wil afleggen. Ontvangst om 15 uur. De film start stipt om 16 uur. Adres: Sint-Jozefkring, Mechelseweg 100 in Kapelle-op-den-Bos.