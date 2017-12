Dit jaar wél De Lijn-feestbus naar Mechelen 02u46 1 Kapelle-Op-Den-Bos Vorig jaar moest mobiliteitsschepen Freddy De Ruysscher nog zelf een busmaatschappij optrommelen om feestvierders uit Kapelle-op-den-Bos naar eindejaarsfuiven in Mechelen en Londerzeel te brengen, maar volgende week zet De Lijn een feestbus in.

Pas op het laatste moment kon De Ruysscher vorig jaar een busdienst op oudejaarsavond inleggen. "De jaren voordien was het de politiezone KLM die de busdienst regelde, maar om budgettaire redenen werd die samenwerking met De Lijn stopgezet", aldus de schepen. "Daarom nam ik zelf het initiatief om De Lijn in te schakelen, maar ik was blijkbaar enkele weken te laat. Uiteindelijk slaagde ik erin om nog een private busmaatschappij op te trommelen. Dit jaar was ik wel op tijd bij de gesprekken van De Lijn, zodat de jongeren op oudejaarsavond opnieuw met die vervoersmaatschappij zorgeloos Nieuwjaar kunnen vieren. De ritten met de feestbus zijn gratis."





Concreet vertrekt een feestbus om 21.50 uur aan de halte Nieuwenrode Gemeentehuis, om nadien te stoppen aan de kerk van Kapelle-op-den-Bos, Ramsdonk Grotstraat, Kapelle-op-den-Bos Station en de Brusselpoort in Mechelen. Om 22.50 uur rijdt een bus van Kapelle-op-den-Bos Station naar het Lode Meeusplein in Londerzeel. Later die nacht rijden de bussen in de andere richtingen. De dienstverlening vind je op de site van de gemeente. (RDK)