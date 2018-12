De Pepel krijgt bijna 95.000 euro voor energiebesparende werken RDK

24 december 2018

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft aan zeven Vlaams-Brabantse basis- en secundaire scholen bijna 1,4 miljoen euro voor energiebesparende projecten en werken. Ook Vrije Basisschool De Pepel in Kapelle-op-den-Bos ontvangt een subsidie.

De basisschool krijgt bijna 95.000 euro voor de kosten van het schrijnwerk. De totale kostprijs van die werken bedraagt 116.000 euro. Daardoor zal de school beter geïsoleerd zijn, waardoor de CO2-uitstoot daalt. “Door klimaatvriendelijke investeringen voorrang te geven, investeren we sneller in het duurzamer maken van ons onderwijspatrimonium”, aldus minister Crevits. “Dat is niet alleen goed voor de scholen dankzij de lagere energiekosten, maar vooral ook voor het milieu.”