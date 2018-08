De Haes trekt, De Ruysscher duwt lijst nieuwe beweging ProKA 31 augustus 2018

02u26 0 Kapelle-Op-Den-Bos De nieuwe politieke beweging ProKA is klaar met de samenstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Hugo De Haes trekt de lijst, terwijl Freddy De Ruysscher lijstduwer is. Verder staan nog enkele andere huidige sp.a'ers op de lijst, die aangevuld wordt met onafhankelijken.





Geen sp.a op 14 oktober bij de gemeenteraadsverkiezingen in Kapelle-op-den-Bos. De socialisten trekken - los van sp.a - met de nieuwe beweging ProKA naar de kiezer. Met onder meer Hugo De Haes als lijsttrekker, Freddy De Ruysscher als lijstduwer en gemeenteraadsleden Dirk Hermans, Else Vanden Broeck en Sven Robijn zijn de socialisten goed vertegenwoordigd op de lijst. Voorts staan er ook enkele onafhankelijken op. Volgens de leden staat ProKA voor pro(gressief) Kapelle-op-den-Bos. De beweging wil naar eigen zeggen bruggen bouwen met en tussen de andere politiek gebonden partijen. Het programma zal de komende weken via vier brochures bekendgemaakt worden.





Gezonde mix

"We gaan naar de verkiezingen met een gezonde representatieve mix in leeftijd, creativiteit én ervaring", zegt Dirk Robberechts, persverantwoordelijke van ProKA. "Onze lijst bestaat voor bijna twee derde uit inwoners die voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen."





(RDK)