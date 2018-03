College dient bezwaar in tegen woontoren 28 maart 2018

02u41 1 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege heeft tijdens de gemeenteraad duidelijk gemaakt dat het geen woontoren in Oxdonk wil. De voorbije weken was er in de buurt heel wat ongerustheid.

Het waren de Vlaamse Bouwmeester en Vlabinvest die met het idee van een woontoren op de proppen kwamen. In dat gebouw zouden sociale woningen ondergebracht worden. Onder meer oppositiepartij N-VA reageerde fel op die plannen, maar nu laten ook meerderheidspartijen CD&V en sp.a weten tegen de komst van een flatgebouw met acht verdiepingen te zijn. "We volgen deze visie niet", klinkt het bij beide partijen. "De plannen voor hoogbouw, hoger dan de huidig geldende bouwvoorschriften, zullen dan ook niet gerealiseerd worden. Er wordt een officieel bezwaar ingediend tegen het verslag van het directiecomité van Vlabinvest aangezien de vraag tot hoogbouw nooit door de gemeente gesteld werd."





Het schepencollege laat nog weten dat het verdere initiatieven voor het realiseren van het bindend sociaal objectief zal nemen, rekening houdend met de leefbaarheid van Kapelle-op-den-Bos. In Oxdonk wil de gemeente maximaal 25 sociale woningen realiseren. (RDK)