CD&V: “Verwarrende signalisatie zorgt voor drukte in Nieuwenrode” Robby Dierickx

01 februari 2019

16u17 0 Kapelle-Op-Den-Bos Volgens CD&V zorgen enkele ongelukkig geplaatste verkeersborden voor verkeersoverlast in Nieuwenrode. Onder meer door de werken in de Kuiermansstraat en de omleiding door de gesloten kanaalbrug in Humbeek is er extra verkeer in de Kapelse deelgemeente. Mobiliteitsschepen Hilde De Keersmaeker (N-VA) ontkent dat het verkeer er toenam.

“De Molenstraat is een straat waar 3,5 ton toegelaten is, maar toch staat er een verkeersbord met de onjuiste melding van maximaal 3,5 ton”, zegt Jos Thomas van CD&V. “Een tweede signalisatiebord verwijst naar de E19 voor verkeer van meer dan 3,5 ton via Nieuwenrode en Meise, waardoor Nieuwenrode een pak extra zwaar verkeer krijgt. Dat is onder meer in de Paddegatstraat naar Ramsdonk het geval. En de straat was al bijzonder druk en gevaarlijk. We hopen dan ook dat de verwarrende situatie zo snel als mogelijk aangepakt wordt.”

Volgens kersvers mobiliteitsschepen Hilde De Keersmaeker stelt CD&V de situatie veel erger voor dan ze is. “Het klopt namelijk niet dat de Paddegatstraat plots meer verkeer moet slikken”, reageert ze. “Het klopt wel dat er wat verwarring is ontstaan in verband met een verkeersbord voor het verbod van vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in de Molenstraat, maar dat bord werd al door het vorige schepencollege geplaatst. Vrachtwagens die naar betonbedrijf De Smedt moeten, lijken hierdoor niet door te mogen. We zullen dan ook een extra bord met ‘plaatselijk verkeer’ plaatsen zodat die vrachtwagens wel door mogen.”