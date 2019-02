CD&V kiest voor verjonging: Mathias Diricx (28) fractieleider Robby Dierickx

13 februari 2019

17u13 0 Kapelle-Op-Den-Bos De 28-jarige Mathias Diricx is de nieuwe fractieleider van CD&V in Kapelle-op-den-Bos. Daarmee kiest de oppositiepartij volop de kaart van de verjonging.

Niet vorig burgemeester Edward De Wit, maar wel Mathias Diricx is aangeduid als nieuwe fractieleider van CD&V in Kapelle-op-den-Bos. Volgens De Wit is het een bewuste keuze om het 28-jarig gemeenteraadslid die verantwoordelijkheid te geven. “We moeten met onze partij verder de toekomst voorbereiden en onze jeugd alle kansen geven”, aldus de voormalige burgemeester. “Mathias scoorde niet alleen goed bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar heeft ook een goede dossierkennis en met zijn achtergrond als advocaat heeft hij ook een goede juridische kennis van de werking van de gemeente. Ikzelf blijf met mijn meer dan duizend stemmen zeker in de gemeenteraad zetelen om mijn werk te doen voor de Kapelse bevolking.”