Buurt reageert verslagen na dood 17-jarige: “Dit is het zwartste punt van Kapelle” Dimitri Berlanger

09 december 2018

23u50 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het tragische ongeval waarbij vrijdagavond de 17-jarige Mathias Dooms omkwam, zet heel wat kwaad bloed bij de buurtbewoners. Ze organiseren dinsdag een stille optocht om de jongen te gedenken. “Het is een bezinningsmoment, maar tegelijk willen we ook de verkeerssituatie aanklagen. Het is ongelooflijk wat zich hier allemaal afspeelt. Vroeg of laat ging daar een dodelijk ongeval van komen. Helaas is het nu gebeurd...”

De 17-jarige Mathias Dooms kwam vrijdag op de Oudstrijdersstraat met zijn fiets onder een bus terecht toen die laatste de Spoorwegstraat wou inslaan. Hij overleed ter plaatse. Het ging om een zogenaamd ‘dodehoeksongeval’. “Hoe tragisch de omstandigheden ook waren, maar dit zat er gewoon aan te komen”, zegt buurtbewoner Ronan Christiaens. “Geen enkele bestuurder houdt hier nog rekening met een verkeersbord, of het nu gaat om een snelheidsbeperking, voorrangsregeling of enkelrichting. Daarbij wordt ook vaak agressief uit de hoek gekomen. De politie kan hier een hele dag pv’s opmaken als ze zouden willen. Die onderdoorgang is niet meer geschikt om al het verkeer te slikken. Door de werken op de Kuiermansstraat en de bijhorende omleiding is het nog erger. Wij vragen al jaren dat het kruispunt langs deze kant zou worden heringericht.”

“Het ene volgt gewoon uit het andere”, vervolgt Christiaens. “Om te vermijden dat ze moeten aanschuiven op de Oudstrijdersstraat rijden bestuurders door de Jan Hammeneckerstraat om dan hier door de Spoorwegstraat te vlammen en vervolgens hun voorrang van rechts te nemen. Dit zijn straten voor ‘plaatselijk verkeer’, maar ze worden zelfs gebruikt door zware vrachtwagens. Fietsers van het Sint-Theresiacollege rijden ook vaak langs de linkerkant op de Oudstrijdersstraat, omdat ze vervolgens links de Hoveniersstraat moeten inslaan. Dat mag niet, maar het is wel begrijpelijk. Dan zijn ze tenminste al aan de ‘goede kant’ om af te slaan, want er is geen enkele vorm van oversteekplaats voorzien. Soms rijden ze zelfs aan de linkerkant van de weg door de tunnel om vlot het fietspad naar Hoogveld op te schieten. Hoe tragisch dit ongeval ook: het moest er op deze manier eens van komen.”

Burgemeester Edward De Wit verklaarde dit weekend nog in deze krant dat de plek niet gevaarlijk is omdat er nog geen zware ongevallen gebeurden. “Wij vinden dit wel degelijk het zwartste punt van Kapelle en nu is het pas echt bewaarheid.” De bewoners hebben zwarte vlaggen uitgehangen en bloemen neergelegd voor het slachtoffer. Zondagavond lieten heel wat Kapellenaren ook een kaarsje branden voor de jongen. “We gaan hier zeker op door bij het nieuwe bestuur. Hier moeten dringend aanpassingen komen.” Dinsdagavond zullen de bewoners hun eis kracht bijzetten met een stille optocht.

Ook bij voetbalclub Delta Londerzeel wordt intussen aangeslagen gereageerd. Mathias speelde er bij de reserven van de B-ploeg. De wedstrijd tegen Ritterklub Jette werd zondag uitgesteld. “Dit is een zware dobber voor onze club”, zegt voorzitter Erik Pelemans. “Ik kende Mathias persoonlijk niet zo heel goed, maar ik weet wel dat het een positieve jongen was.”

Rouwregister

De club heeft een rouwregister geopend op haar website. “De klap komt hard aan, zeker bij de spelers en trainers die donderdag nog met hem op het veld stonden.“ De club gelaste zaterdag uit respect ook haar traditionele Sinterklaas-quiz af. “We vinden dat we nu geen plezier kunnen maken. Dinsdagavond wordt een zware dobber, want dan is er de eerste training. We gaan nog met de trainers bekijken hoe we zijn ploegmakkers gaan opvangen. Dat wordt niet gemakkelijk.”

Ook voor de match van de eerste ploeg van Delta tegen Mollem werd zondag een minuut stilte in acht genomen. De spelers droegen ook een rouwband. “We zullen achteraf alle reacties op ons rouwregister bundelen en aan de familie overhandigen als blijk van steun.”

Het Sint Theresia College (STK), de school van Mathias, wacht eveneens een emotioneel erg zware periode. “Onze school is in diepe rouw”, zegt directrice Kristien Druyts. “Maandag en de volgende weken vangen we alle leerlingen verder op en proberen we er voor elkaar te zijn. Het CLB, Slachtofferbejegening van politiezone KLM en de diensten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunen ons in het verwerkingsproces. De komende weken staat de polyvalente ruimte ter beschikking van de leerlingen die daar even tot rust willen komen.”