Burgemeester Huysmans formeel: “Géén fusieplannen met andere gemeenten” Robby Dierickx

14 maart 2019

10u38 1 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos heeft geen plannen om met andere gemeenten een fusie aan te gaan. Dat laat burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) weten nadat oppositiepartij CD&V hem verweet niet te willen communiceren over de eventuele fusieplannen.

Volgens CD&V ontbrak er in het bestuursakkoord dat de meerderheid op de gemeenteraad voorgesteld had een passage over de fusieplannen van het schepencollege. “Wij hebben dit document grondig bestudeerd, maar nergens vind ik de visie van de nieuwe bestuursmeerderheid over een vrijwillige fusie van gemeenten terug. Nochtans is dit belangrijk voor onze inwoners, onze eigenheid en onze financiën”, zegt gemeenteraadslid Ann Van Rompaey (CD&V). De oppositiepartij is zelf geen voorstander van een fusie, maar kiest voor een efficiënte samenwerking met verschillende gemeenten. “We vroegen burgemeester Renaat Huysmans op de gemeenteraad om verduidelijking, maar hij wenste niet in te gaan op onze vraag”, besluit Van Rompaey.

Geen plannen voor fusie

Volgens Huysmans is dit alles uit de lucht gegrepen. “Ik heb duidelijk gezegd dat deze meerderheid geen plannen heeft om een vrijwillige fusie met andere gemeenten aan te gaan”, aldus de burgemeester. “We wachten gewoon af wat de volgende Vlaamse regering zal beslissen, want mogelijk worden sommige gemeenten verplicht om te fusioneren. Maar zowel wij als Groen zijn geen vragende partij voor een fusie.”