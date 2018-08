Brug over kanaal urenlang defect door hitte 04 augustus 2018

02u24 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Jan Bogaertsbrug was gisteren urenlang defect. Boosdoener was de hitte. Door de warme temperaturen was het ijzer vervormd, waardoor de brug over het kanaal niet meer volledig kon sluiten. Het wegverkeer moest een omleiding volgen. Voor het treinverkeer was er geen hinder.

De problemen begonnen gisteren in de late namiddag. "Door het warme weer was het ijzer van de brug wat verwrongen, waardoor het draagvlak ervan niet meer overeenkwam met het wegdek", zegt burgemeester van Kapelle-op-den-Bos Edward De Wit (CD&V). "Daardoor kon het platform niet meer volledig sluiten. Er zat dan ook niets anders op dan alle verkeer op de brug te verbieden. Automobilisten moesten een omleiding volgen. Voor het treinverkeer, dat over de nabijgelegen brug rijdt, was er geen hinder."





Volgens de burgemeester is het de eerste keer dat de brug met dit probleem te kampen kreeg. "Het is dan ook al een hele zomer bijzonder warm en ook vandaag (gisteren, red.) bereikten we temperaturen rond de 35 graden", klinkt het. "Om het ijzer wat af te koelen, spoot de brandweer water op de brug. We hopen dat we niet al te vaak meer met dit probleem te kampen krijgen, maar als het zo warm blijft, zou het de komende dagen weleens opnieuw prijs kunnen zijn." (RDK)