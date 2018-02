Bondscoach gaat eigenhandig skatepark vernieuwen 07 februari 2018

02u34 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het skatepark van Kapelle-op-den-Bos moet het al enige tijd met verouderde toestellen doen en daarom gaat Kapellenaar en bondscoach Marijn Verbruggen het skatepark eigenhandig vernieuwen. Zo verhuizen de toestellen van het skateterrein in Machelen binnenkort naar Kapelle-op-den-Bos.

"Sommige skateramps zijn tot op de draad versleten, waardoor ze eigenlijk niet meer veilig zijn", zegt Marijn Verbruggen, die onlangs door de Vlaamse Rollerbond tot eerste bondscoach van ons nationaal skateteam benoemd werd. "We hebben dan ook aan de gemeente gevraagd om een inspanning te leveren, maar momenteel is er geen budget voor nieuw materiaal. Daarop ben ik zelf op zoek gegaan naar nieuwe skatetoestellen en via een kennis kwam ik in Machelen terecht. Daar zijn plannen voor de bouw van een nieuw skatepark in beton. De huidige infrastructuur zou daardoor op de schroothoop belanden. Maar voor ons is dat een ideale kans om de Machelse toestellen, die nog in een goede staat verkeren, over te nemen."





Installeren tijdens krokusvakantie

Gisteren kreeg Marijn de bevestiging van het schepencollege dat hij binnenkort met werknemers van de technische dienst naar Machelen mag om te bepalen welke toestellen naar Kapelle-op-den-Bos verhuizen. "Ik hoop dat we ze in de krokusvakantie op ons skatepark kunnen installeren", aldus nog de bondscoach. "Momenteel moeten we ons nog wat behelpen met de middelen die we hebben, maar op termijn hopen we over een skatepark met betonnen toestellen te kunnen beschikken." (RDK)