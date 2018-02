Blik bier op auto leidt tot vechtpartij 20 februari 2018

02u29 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een 29-jarige man uit Lubbeek heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot 12 maanden cel. Die liep hij op nadat hij het in de zomer van 2013 aan de stok had gekregen met enkele jongeren.

Samen met zijn vriendin en een bevriend koppel reed hij met de wagen door het centrum van Kapelle-op-den-Bos. Met te hoge snelheid, aldus enkele omstaanders die hem aanmaanden om trager te rijden. Hierop zou hij uitgestapt zijn en enkele slagen uitgedeeld hebben. Voor de rechter had hij een heel andere versie van de feiten. "Ze gooiden een blikje bier op de wagen. Ik stapte uit en meteen duwde een van hen mij. Ze zijn met vier op mij gesprongen en ik heb me verweerd."





De verdediging vraagt dan ook de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het parket besloot dat de 12 maanden te streng was zo lang na de feiten en vorderde een werkstraf.





Uitspraak op 22 februari. (WHW)