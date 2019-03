Bijzitters voor verkiezingen gezocht RDK

22 maart 2019

15u34 0



De gemeente Kapelle-op-den-Bos is op zoek naar inwoners die op zondag 26 mei als bijzitter de Vlaamse en federale verkiezingen mee in goede banen willen leiden. Kandidaten moeten ouder dan 18, stemgerechtigd en inwoner van Kapelle-op-den-Bos zijn. Bijzitters helpen de voorzitter bij het controleren van de identiteitskaarten, kiezerslijsten en het afstempelen van de stembrieven. In ruil krijgen de deelnemers een ontbijtje en koffie, water of frisdrank. Wie geïnteresseerd is, moet voor 25 maart een mailtje met zijn of haar naam, adres en telefoonnummer sturen naar burgerzaken@kapelle-op-den-bos.be of moet zich melden bij de dienst Burgerzaken.