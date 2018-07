Bezoekje controlearts leidt tot veroordeling 04 juli 2018

Een twintiger uit Kapelle-op-den-Bos is veroordeeld tot twee maanden cel voor slagen en verwondingen. De man was in september op ziekteverlof. Een controlearts oordeelde na een bezoekje dat er niets aan de hand was en dat was niet naar de zin van de man. Hij gaf haar een duw in de rug, waarna ze vertrok. De beklaagde gaf een andere versie van de feiten. "Ik had enorme rugklachten. Mevrouw kwam binnen, voelde even aan de rug en zei dat er niets aan de hand was. Ze moet een genie zijn dat ze dat zo snel kan diagnosticeren! Hierop heb ik gezegd dat ze mijn huis moest verlaten, maar dat wilde ze niet. Daarop heb ik haar naar de deur begeleid, maar zonder geweld te gebruiken."





Omdat duwen onder 'slagen en verwondingen' valt, werd de man toch veroordeeld. (WHW)