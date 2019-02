Beleidsnota niet concreet genoeg? Oppositiepartij proKA dient zelf tien voorstellen in Robby Dierickx

20 februari 2019

14u28 0 Kapelle-Op-Den-Bos De beleidsnota die N-VA en Groen vorige week op de commissie interne aangelegenheden voorlegden, telt volgens proKA te weinig concrete voorstellen en dus dient de oppositiepartij zélf tien - naar eigen zeggen - concrete voorstellen in.

Zo wil proKA dat er een lokaal klimaatplan uitgewerkt wordt met als belangrijk punt een project rond zonnedelen waarin inwoners kunnen participeren en waarbij de gemeente een voortrekkersrol opneemt in de statiegeldalliantie. Daarnaast wil de oppositiepartij dat het schepencollege aandacht heeft voor de groeiende groep alleenstaanden. Ook wil proKA dat de gemeente bekijkt of een ondergrondse parking op het Marktplein haalbaar is, zodat het plein een echte pleinfunctie krijgt.

Van fuiven tot kinderarmoede

Voorts wil de oppositiepartij dat het openbaar vervoer bestendigd wordt, dat het fuifcharter een update krijgt, dat de vier fractieleiders onder leiding van de voorzitter regelmatig samenkomen en dat er een jaarlijkse jobbeurs komt. “De burgemeester liet verstaan dat het multifunctioneel complex er de komende zes jaar niet komt en dus vinden we dat er naar alternatieven gezocht moet worden”, aldus nog proKa. “De stukken grond achter de Kerselaarlaan zijn een optie samen met de gronden van Eternit. Daarnaast is het nodig om kinderarmoede mee op te volgen, ook in ons eigen gemeentelijk onderwijs. Tot slot kan de inrichting van minibib’s op openbare plaatsen ertoe bijdragen dat meer inwoners aangezet worden tot het lezen van boeken.”

De oppositiepartij zal de tien concrete voorstellen volgende week maandag tijdens de gemeenteraad overmaken aan het schepencollege.

