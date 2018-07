Bakken deed u het hardst in Kapelle-op-den-Bos 30 juli 2018

Volgens weerman David Dehenauw was Kapelle-op-den-Bos vrijdag de heetste plek van heel Vlaams-Brabant. In de gemeente liep het kwik tot 38,5 graden op. Nooit eerder werd het zo warm in onze provincie als vrijdag. In het Limburgse Hechtel-Eksel was het diezelfde dag 38,8 graden, een evenaring van de warmste temperatuur ooit gemeten in ons land. (RDK)