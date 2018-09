Auto ramt geparkeerde wagen en gaat over de kop 06 september 2018

In de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos is een automobiliste gistermiddag om 16 uur met haar wagen over de kop gegaan. Ze had even voordien een geparkeerde auto geramd. De vrouw geraakte als bij wonder slechts lichtgewond.





Het ongeval gebeurde in de Kuiermansstraat ter hoogte van de verkeerslichten aan Eternit. Om een nog onduidelijke reden ramde de bestuurster van een personenwagen een geparkeerde Opel. Door de klap verloor de vrouw de controle over haar stuur, waarna de wagen op het dak belandde. De bestuurster kon op eigen houtje uit het wrak klauteren en liep slechts lichte verwondingen op. Bij het ongeval geraakten geen andere personen gewond. De brandweerzone Vlaams-Brabant West werd opgetrommeld om de brokstukken op te ruimen. Door het verkeersongeval was de Kuiermansstraat een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.





(RDK)