Asbestsaneringswerken tijdens sportweken: geen gevaar voor kinderen 04 april 2018

Kapelle-Op-Den-Bos In het Sint-Theresiacollege in de Veldstraat in Kapelle-op-den-Bos worden tijdens de paasvakantie asbestsaneringswerken uitgevoerd in het gebouw aan de straatkant. Opvallend: op de sportterreinen van de school vinden de komende twee weken ook sportkampen plaats. Maar de gemeente verzekert dat er geen gevaar is voor de kinderen.

Zoals elk jaar wordt er ook deze paasvakantie gesport en gespeeld op de sportterreinen van het Sint-Theresiacollege. Daar vinden namelijk de sportweken van de gemeentelijke sport- en jeugddienst plaats. Gisteren zijn echter ook de voorbereidingswerken voor de asbestsanering van blok 1 - het gebouw aan de straatkant - van de school gestart. De asbestsaneringswerken zelf starten volgende week maandag. Het schepencollege laat weten dat er absoluut geen gevaar is voor de kinderen. Zo worden de werken binnen een hermetisch afgesloten ruimte uitgevoerd. Alle lucht wordt 24 uur per dag afgevoerd en gefilterd. Het gemeentebestuur benadrukt dat er geen activiteiten van de sportkampen in de betrokken gebouwen plaatsvinden, waardoor de kinderen die deelnemen aan de sportweken niet in de buurt van de werf zullen komen.





De komende dagen wordt er ook gewerkt aan de outdoor atletiekpiste, maar die werken hebben niets te maken met de asbestverwijdering. Toch zal de werf ook daar veilig afgebakend worden voor de kinderen. (RDK)