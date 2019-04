Asbestbuis op grondgebied Willebroek zorgt voor gekissebis in Kapelse gemeenteraad Robby Dierickx

13u01 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een asbestbuis die al enkele weken in een veld in de Bormstraat op de grens van Kapelle-op-den-Bos met Willebroek ligt, zorgt voor commotie in de Kapelse gemeenteraad. Voormalig burgemeester Edward De Wit vindt dat het schepencollege te weinig doet om de buis er weg te krijgen, terwijl burgemeester Renaat Huysmans zijn voorganger van schuldig verzuim beschuldigt.

Eind februari trok Edward De Wit (CD&V) voor het eerst aan de alarmbel toen hij ontdekte dat er in een veld in de Bormstraat een asbestbuis gedropt werd. Het gaat evenwel om een perceel op Willebroeks grondgebied. “Ik heb de gemeente dan ook gevraagd om er bij het schepencollege van Willebroek op aan te dringen de asbestbuis weg te halen”, aldus De Wit. “Maar we zijn ondertussen een dikke maand verder en de buis ligt er nog steeds.”

Schuldig verzuim

En dus zette de voormalige burgemeester het punt op de vorige gemeenteraad. Dat zorgde voor een hevige discussie. “Dat De Wit ons verwijt dat we te weinig gedaan hebben in dit dossier, is onterecht”, zegt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “We hebben Willebroek twee keer gevraagd actie te ondernemen, maar daar laat men weten dat de buis op privéterrein ligt en de gemeente dus niet kan ingrijpen. Wij kunnen niet meer doen dan het aan Willebroek te melden, want we mogen de buis zelf niet weghalen. Tijdens de gemeenteraad liet De Wit weten dat hij vermoedt wie de asbestbuis er gedropt heeft, maar hij weigert namen te geven. Dat is schuldig verzuim en zelfs crimineel.”

“Als de politie een rondvraag in de buurt doet, zal men ook snel weten van waar de buis afkomstig is”, reageert De Wit nog. “Het is niet aan mij om – zeker in een openbare zitting – mensen te beschuldigen. Ik hoop gewoon dat de gemeente de politie vraagt om een onderzoek te starten.”