Asbest gevonden in fabriek Eternit: arbeiders leggen werk neer Robby Dierickx

22 maart 2019

06u16 2 Kapelle-Op-Den-Bos In de fabriek van Eternit in Kapelle-op-den-Bos hebben alle arbeiders donderdag in de late namiddag het werk neergelegd nadat er bij een inspectie asbestvezels aangetroffen werden. De vezels werden bij kleeftesten ontdekt. De luchtmetingen waren wel negatief, waardoor er in principe geen rechtstreeks gevaar is voor werknemers.

De testen bij Eternit in Kapelle-op-den-Bos kwamen er nadat twee weken geleden bij zusterbedrijf Promat in het naburige Tisselt een kleine hoeveelheid asbestdeeltjes gevonden werd. “De asbestdeeltjes werden op verschillende stalen aangetroffen”, zo bevestigt woordvoerder Michiel Adriaensens. “Aangezien de luchtmetingen negatief zijn, is er niet meteen een gezondheidsrisico. Maar de vakbondsafgevaardigden lieten ons weten dat er bezorgdheid was onder de arbeiders, waarop beslist werd om het werk tijdelijk neer te leggen.”

De productie ligt momenteel volledig stil. Vandaag zitten vakbonden en directie rond de tafel om de situatie verder te bekijken. Volgens bronnen is het wachten op de komst van de arbeidsinspectie om na te gaan of het werk hervat kan worden, maar dat kon men bij Eternit niet bevestigen.

Twee jaar geleden werd de bouwmaterialenproducent nog veroordeeld voor de dood van een vrouw in 2000. Zij overleed aan longvlieskanker, allicht door het inademen van asbest. De firma moest een schadevergoeding van 25.000 euro betalen.

Eternit stopte in 1997 met de verwerking van asbest. (RDK)