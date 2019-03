Asbest bij Eternit: directie geeft positief advies om werk te hervatten Vakbond geeft negatief advies. Onduidelijk of arbeiders maandag opdagen Robby Dierickx

22 maart 2019

18u45 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het is momenteel nog onduidelijk of de 500 arbeiders van Eternit het werk maandag zullen hervatten nadat donderdag asbest in de fabriek in Kapelle-op-den-Bos aangetroffen werd. De directie geeft een positief advies, de vakbonden een negatief advies.

Donderdagmiddag werden er bij controles in de productieloodsen van de fabriek van Eternit in de Kuiermansstraat in Kapelle-op-den-Bos asbestvezels aangetroffen. De asbestdeeltjes werden gevonden op kleeftesten, terwijl de luchtmetingen wel negatief waren. Dat was volgens de directie het bewijs dat er geen gezondheidsrisico’s voor de zowat vijfhonderd arbeiders zijn. Omdat er toch heel wat ongerustheid was bij de arbeiders, vroegen de vakbonden de directie om hen de toestemming te geven naar huis te gaan. De directie zette het licht op groen, waardoor ook vrijdag vijfhonderd arbeiders thuis bleven en de productie volledig stil lag.

Vrijdag zaten de directie en de vakbonden urenlang samen om de situatie uit te klaren, maar omstreeks 18 uur gingen ze zonder akkoord uit mekaar. “De veiligheidschef en de arbeidsgeneesheer gaven een positief advies, waarop de directie het licht op groen zet om het werk maandag te hervatten”, liet ABVV-secretaris Freddy De Ruysscher na afloop weten. “Wij hebben echter een negatief advies gegeven omdat de gezondheidsrisico’s volgens ons niet voldoende gekend zijn. Maandag zal dan ook duidelijk worden hoeveel werknemers in de fabriek zullen opdagen. Dit weekend blijft de productie in elk geval stil liggen.”

Belogen

Een arbeider, die anoniem wil getuigen, is niet verrast van de vondst van asbest in de productieloodsen. “Zeker niet gezien de problemen van het verleden (Eternit verwerkte tot 1997 de kankerverwekkende stof asbest, red.)”, luidt het. “We voelen ons belogen nu blijkt dat er toch zomaar asbest in de loodsen ligt. We hopen dat de gebouwen waar de vezels aangetroffen werden nu grondig gereinigd worden.”

Volgens Freddy De Ruysscher heeft de directie beloofd om een gespecialiseerde firma op te trommelen om met de reinigingswerken te starten. “Maar dat zal mogelijk maanden in beslag nemen. Uit voorzorg zal de directie extra veiligheidsmaatregelen qua kledij nemen. Zo zullen er onder meer maskers verdeeld worden onder de arbeiders die het werk maandag toch hervatten.”

Dakwerken

Hoe het kan dat er – ruim twintig jaar nadat Eternit stopte met de verwerking van asbest – toch nog vezels gevonden werden, is niet duidelijk. De daken van de loodsen werden enkele jaren geleden wel volledig vernieuwd. Mogelijk kwamen bij die werken asbestvezels vrij. De gebouwen werden nadien wel gereinigd, maar mogelijk gebeurde dat niet grondig genoeg.

Bij Eternit was gisteravond na het overleg niemand bereikbaar voor commentaar.