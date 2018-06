Alleen inwoners welkom op sportweken VREES DAT KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS UIT DE BOOT VALLEN ROBBY DIERICKX

02 juni 2018

02u59 0 Kapelle-Op-Den-Bos Omdat de sportweken door asbestwerken aan het Sint-Theresiacollege moeten verhuizen naar een kleinere locatie, zijn dit jaar alleen kinderen uit Kapelle-op-den-Bos welkom. "Kinderen van gescheiden ouders kunnen niet samen deelnemen als één van hen niet in onze gemeente woont", hekelt Groen.

De sportweken van Kapelle-op-den-Bos vinden al jaren in het Sint-Theresiacollege plaats, maar dit jaar moest de gemeente naar een alternatief zoeken. Op het terrein waar de kinderen normaal ravotten, worden komende zomer asbestsaneringswerken uitgevoerd. En dus koos het schepencollege ervoor om alles te verhuizen naar de omgeving van de Eternit-sporthal. Ook een deel van basisschool De Kei wordt ter beschikking gesteld van de kleutersportweek (3 tot 6 juli) en de omnisportweek (9 tot 13 juli). "Maar we beschikken slechts over zestig procent van de capaciteit van in het Sint-Theresiacollege", zegt schepen van Jeugd Freddy De Ruysscher (sp.a). "Daardoor kunnen we een pak minder kinderen ontvangen."





Daarom koos het schepencollege er voor alleen inwoners van Kapelle-op-den-Bos toe te laten. De gemeenteraad keurde het voorstel goed, alleen oppositiepartij Groen stemde tegen. "Dat men voor één keer kinderen van buiten de gemeente weigert, daar kunnen we ons nog in vinden, maar wat met kinderen van gescheiden ouders?", vraagt gemeenteraadslid Ilse Rymenants zich af. "Broers en zussen zullen niet samen aan het sportkamp kunnen deelnemen als één van hen bij de ouder gedomicilieerd is die niet in Kapelle-op-den-Bos woont. Deze beslissing splitst gezinnen in tweeën en ontneemt kinderen gelijke kansen. Het is een asociale maatregel. Waarom heeft de gemeente niet onderzocht hoeveel kinderen van gescheiden ouders uit de boot vallen? Als het er slechts een handvol zijn, dan had men voor hen een uitzondering kunnen maken. Van het eigen personeel kunnen kinderen die niet in de gemeente gedomicilieerd zijn wel deelnemen aan de activiteiten."





Voorrang

Volgens schepen De Ruysscher was er geen andere optie. "Als we kinderen van gescheiden ouders toelaten, zelfs als ze bij een ouder gedomicilieerd zijn die niet in onze gemeente woont, dan gaan andere niet-inwoners zich buitenspel gezet voelen. We kunnen het plaatsgebrek niet anders aanpakken. Nu al zullen we mogelijk kinderen uit onze eigen gemeente moeten weigeren. Stel dat er dan wel kinderen uit andere gemeenten mogen deelnemen, dan zetten we onze eigen belastingbetaler in de kou. Onze inwoners betalen namelijk mee voor de sportkampen, dus zij krijgen voorrang. Ik zou ook graag iedereen toelaten, maar dat lukt nu eenmaal niet dit jaar."