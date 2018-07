Alle CD&V-mandatarissen komen opnieuw op 10 juli 2018

Alle uittredende CD&V-mandatarissen van Kapelle-op-den-Bos komen opnieuw op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. Huidig burgemeester Edward De Wit, die zijn termijn met nog eens zes jaar wil verlengen, is lijsttrekker.





Ook schepenen Jos Thomas en Ria Devos staan opnieuw op de lijst, net als gemeenteraadsvoorzitter Chris Reniers, fractievoorzitter Ann Van Rompaey en Mathias Diricx, het jongste lid van de Kapelse gemeenteraad. "We hebben de voorbije jaren heel wat verwezenlijkt qua schoolinfrastructuur en de aanleg van fietspaden", aldus De Wit. "Maar er is nog heel wat werk aan de winkel. Als kopman ben ik blij dat de huidige ploeg terug volledig paraat staat en meedoet aan de verkiezingen. Wij hebben ook al heel wat nieuwkomers mogen verwelkomen, waarvan sommigen zich spontaan hebben aangeboden om mee te werken aan de campagne."





De volledige CD&V-ploeg wordt binnenkort bekend gemaakt.