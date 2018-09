43ste braderie 06 september 2018

02u40 0 Kapelle-Op-Den-Bos Op vrijdag 7 september vindt in het centrum van Kapelle-op-den-Bos de 43ste editie van de braderie plaats.

In de Mechelseweg staan tal van kraampjes, treden de fanfares op, is er heel wat animatie en staan er foodtrucks. Daarnaast zijn er drie podia. Op het podium aan de vaart geven dj Dosschy, Gene Thomas, Bert & The Ernies en dj Abigail het beste van zichzelf. Om 23 uur wordt er ook een groots vuurwerk afgeschoten. Dj Lesley, Belle Perez en dj HideNSeek staan op het podium aan de Markt, terwijl het podium aan de kerk gevuld wordt met Ozi One & Gsaw, Mugger Hugger, Buscemi en Janez Detd Punk Rock High School.





De kermis, die op het Marktplein staat, zal dit jaar samenvallen met de braderie. Op die manier is er volgens de organisatoren meer te beleven voor jong en oud.





(RDK)