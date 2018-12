38ste kerstconcert Iever & Eendracht in teken WO I RDK

13 december 2018

14u53 1

Op zaterdag 22 december organiseert de Koninklijke Fanfare Iever & Eendracht haar 38ste kerstconcert in het Sint-Godelieve-Instituut in de Mechelseweg in Kapelle-op-den-Bos. Dit jaar wordt 11 november geïntegreerd in het concert, als afsluiter van de vieringen van het einde van de Groote Oorlog honderd jaar geleden. De Koninklijke Fanfare Iever & Eendracht doet dit in samenwerking met het gemeentebestuur van Kapelle-op-den-Bos, gc de oude pastorie en de Erfgoedcel. Als eerbetoon aan alle oud-strijders en gesneuvelden zal ‘The Last Post’ tijdens het concert weerklinken. Ook brengen de muzikanten onder andere L’Homme Armé van Karl Jenkins.

Het concert begin om 19 uur. Tickets aan de kassa kosten 10 euro, terwijl de voorverkoopkaarten 8 euro kosten.