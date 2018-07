30ste Chiroweekend komt er aan 31 juli 2018

De Chiro van Kapelle-op-den-Bos organiseert komend weekend haar dertigste Chiroweekend. Zowel op vrijdag- als op zaterdagavond staan allerlei optredens en deejays op het podium. Op vrijdagavond komen Bulldozer 4000, Nomiz, Bram Beuckelaers en Depannage 2000&Mixmaster Robotelli langs. Om 22 uur wordt een gratis vat gegeven. Voorverkoopkaarten kosten 5 euro, aan de deur betaal je 7 euro. Op zaterdag steken de leden de barbecue aan, is er een lounge met streekbieren en kan iedereen zich uitleven in het avonturenpark. 's Avonds staan dj Joost, Los callejeros en Dirty old bastards op het podium. Voor zaterdag gelden dezelfde toegangsprijzen als een dag eerder. Alle activiteiten vinden plaats in het Neledal in de Pastoriestraat in Kapelle-op-den-Bos.





(RDK)