25-jarige Arno van Blijenbergh nieuwe voorzitter N-VA Robby Dierickx

25 februari 2019

08u57 0 Kapelle-Op-Den-Bos Amper 25 jaar oud is hij, maar Arno van Blijenbergh mag zich voortaan wel voorzitter van meerderheidspartij N-VA in Kapelle-op-den-Bos noemen. Hij neemt de fakkel over van Hendrik De Vleeschouwer.

Het was tijdens de bestuursverkiezingen midden vorige week dat Arno Van Blijenbergh tot nieuwe voorzitter verkozen werd. Hij woont in Ramsdonk en werkt als ICT-er in Willebroek. Met zijn 25 lentes staat hij naar eigen zeggen vol enthousiasme klaar om de lokale afdeling van N-VA in Kapelle-op-den-Bos te leiden. En hij staat meteen voor een grote uitdaging, want de partij maakt voor het eerst sinds haar ontstaan in Kapelle-op-den-Bos deel uit van de meerderheid. Arno van Blijenbergh volgt Hendrik De Vleeschouwer op. Hij is gemeenteraadslid en fractieleider.

Naast de nieuwe voorzitter werden ook nog zes andere bestuursleden verkozen die samen met de lokale verkozenen in het nieuwe afdelingsbestuur zullen zetelen. Zo maken onder meer ook oude gekenden Jan Buelens, Magda Tonnelier, Dirk van Humbeek en Geert De Prins opnieuw deel uit van het bestuur. Maarten Merlevede is dan weer een nieuwkomer.