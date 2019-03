25 gezinnen krijgen subsidie om asbestdak te verwijderen Robby Dierickx

07 maart 2019

13u06 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een aanvraag van het schepencollege van Kapelle-op-den-Bos en 3Wplus voor subsidies voor de verwijdering van asbestdaken goedgekeurd. 25 gezinnen kunnen zo’n subsidie krijgen om hun dak asbestvrij te maken.

Vlaanderen wil tegen 2040 asbestveilig zijn. Om dat doel te halen, biedt OVAM aan lokale besturen subsidies voor haar inwoners aan indien ze met een asbestafbouwproject starten. Kapelle-op-den-Bos en 3Wplus sloegen de handen in elkaar en dienden bij OVAM een subsidieaanvraag in voor de groepsverwijdering van asbesthoudende daken bij woningen. De aanvraag werd recent goedgekeurd.

De subsidie voor het project is echter begrensd, waardoor slechts een beperkt aantal asbestdaken vervangen kan worden. De eerste vijftig Kapelse gezinnen worden na een screening aan de hand van enkele selectiecriteria herleidt tot ongeveer 25 deelnemers. Zij krijgen bijkomend ook gratis isolatieadvies. Indien het project een groot succes is, wil de gemeente eventueel een bijkomende subsidie bij OVAM aanvragen. Op 20 maart vindt een informatiemoment plaats in de Muyldermanszaal in het administratief centrum.

