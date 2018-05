22 afvalzakken in minder dan 3 uur tijd gevuld 15 mei 2018

De vereniging Mooimakers 1880 en oppositiepartij Groen hebben onlangs in nog geen drie uur tijd maar liefst 22 afvalzakken met zwerfvuil gevuld.





Ze trokken gezamenlijk door Ramsdonk in het kader van de zwerfvuilactie.





Er werden voornamelijk blikjes, petflessen en plastic opgehaald. Maar ook heel wat andere soorten afval werden er aangetroffen. De organisatoren hopen dat de straten en bermen in Ramsdonk in de toekomst netjes blijven.





(RDK)